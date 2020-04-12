АПЛ не будет возвращать деньги Sky Sports в случае отмены сезона

Если сезон в Англии отменят, английская премьер-лига не будет возвращать деньги компании Sky Sports, транслирующей игры на территории Великобритании. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, Sky Sports не будет просить у премьер-лиги вернуть 371 миллион фунтов, если матчи не состоятся. При этом лиге придется искать компромисс с иностранными вещателями при худшем сценарии. Возможно, некоторые из них пойдут навстречу лиге.

При этом в Англии на данный момент планируют все же доиграть сезон, прерванный из-за пандемии коронавируса. Возможная дата возобновления матчей станет известна позднее.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 780 657 человек. Зафиксировано 108 837 летальных исходов от инфекции, вылечились 404 448 человек.

В России, по данным Роспотребнадзора на утро 12 апреля, коронавирусом заразились 13 584 человека. 106 человек умерли, выздоровели — 1045.