АПЛ на своем официальном сайте назвала номинантов на звание лучшего игрока в октябре.

В список вошли защитник «Челси» Бен Чилуэлл (3 гола в 4 играх), полузащитник «Бернли» Максвелл Корне (3 гола в 3 встречах), полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден (3 гола и 1 передача в 4 матчах), защитник «Саутгемптона» Валентино Ливраменто (1 гол в 4 играх), вратарь «Арсенала» Аарон Рэмсдейл (17 сейвов в 4 встречах), хавбек «Вест Хэма» Деклан Райс (1 гол и 1 передача в 4 матчах), форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах (5 голов и 4 передачи в 4 встречах) и полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс (2 гола в 4 играх).

В сентябре лучшим игроком АПЛ был признан нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.