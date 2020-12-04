АПЛ назвала четверых претендентов на звание лучшего тренера месяца

АПЛ на официальном сайте опубликовала имена четверых претендентов на звание лучшего тренера ноября.

На приз номинированы Фрэнк Лэмпард («Челси», 2 победы и ничья в ноябре), Жозе Моуринью («Тоттенхэм», 3 победы и ничья), Уле Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед», 3 победы и поражение) и Дэвид Мойес («Вест Хэм», 3 победы).

На данный момент в чемпионате Англии лидируют «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», у которых по 21 очку.