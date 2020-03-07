АПЛ может запретить пожилым людям посещать матчи из-за коронавируса

Английская премьер-лига может принять новый запрет для защиты болельщиков от коронавируса, сообщает Mirror.

Как сообщает издание, лига может запретить пожилым болельщикам старше 70 лет посещать матчи чемпионата Англии. Считается, что такие люди более подвержены коронавирусу.

Ранее АПЛ уже запретила футболистам пожимать руки перед матчем. Игроки хозяев выстроятся в линию и пройдут мимо игроков соперника и судей без рукопожатий.