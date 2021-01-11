АПЛ может заменить соперника для «Тоттенхэма» в следующем матче

«Тоттенхэм» должен сыграть с «Астон Виллой» 13 января в матче 18-го тура чемпионата Англии, однако соперник может быть заменен, сообщает The Athletic.

По данным источника, вместо бирмингенцев лондонский клуб может встретиться с «Фулхэмом», матч с которым был перенесен из-за вспышки коронавируса. Аналогичная ситуация произошла с «Астон Виллой».

В «Фулхэме» недовольны незапланированным матчем в середине недели, так как в прошедшие выходные команда сыграла 120 минут в Кубке Англии, а 15 января у клуба должен состояться матч с «Челси». Возможно, лига разрешит перенести эту встречу на 16 января.