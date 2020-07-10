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АПЛ может увеличить срок трансферного окна на две недели

10 июля 2020, 12:44

Английская премьер-лига может продлить трансферное окно на две недели, чтобы дать больше возможностей по регистрации переходов игроков из клубов низших лиг страны, передает Guardian.

Даты требуется согласовать, а электронное голосование было перенесено. Премьер-лига обсудит этот вопрос с Английской футбольной лигой (EFL), так как EFL объединяет дивизионы со второго по четвертый. 9 июля исполком УЕФА призвал национальные ассоциации согласованно перенести окончание летнего трансферного окна на 5 октября 2020 года.

Отмечается, что датой закрытия окна АПЛ хочет назначить 19 октября, чтобы позволить клубам-участникам еврокубков потратить больше времени на усиление состава.

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