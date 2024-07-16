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Сегодня, 13:00

АПЛ: даты стартового тура чемпионата Англии

Опубликовано расписание 1-го тура чемпионата Англии по футболу
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Андре Онана («Манчестер Юнайтед»).
Фото Reuters

Чемпионат Англии по футболу сезона-2024/25 стартует 16 августа 2024-го и завершится 25 мая 2025-го. 1-й тур АПЛ пройдет с 16 по 19 августа. Откроет сезон матч «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм». «СЭ» публикует расписание премьер-лиги.

Чемпионат Англии 1-й тур

16 августа, пятница

22.00. «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»

17 августа, суббота

14.30. «Ипсвич» — «Ливерпуль»

17.00. «Арсенал» — «Вулверхэмптон»

17.00. «Ньюкасл Юнайтед» — «Саутгемптон»

17.00. «Эвертон» — «Брайтон»

17.00. «Ноттингем Форест» — «Борнмут»

19.30. «Вест Хэм» — «Астон Вилла»

18 августа, воскресенье

16.00. «Брентфорд» — «Кристал Пэлас»

18.30. «Челси» — «Манчестер Сити»

19 августа, понедельник

22.00. «Лестер» — «Тоттенхэм»

Полностью расписание АПЛ сезона-2024/25 доступно в разделе лиги на сайте «СЭ».

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
8
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
9
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
11
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
12
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
13
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
17
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
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16.08 22:00
МЮ – Фулхэм
 - : -
17.08 14:30
Ипсвич – Ливерпуль
 - : -
17.08 17:00
Арсенал – Вулверхэмптон
 - : -
17.08 17:00
Эвертон – Брайтон
 - : -
17.08 17:00
Ньюкасл – Саутгемптон
 - : -
17.08 17:00
Нот. Форест – Борнмут
 - : -
17.08 19:30
Вест Хэм – Астон Вилла
 - : -
18.08 16:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 - : -
18.08 18:30
Челси – Ман. Сити
 - : -
19.08 22:00
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