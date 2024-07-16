АПЛ: даты стартового тура чемпионата Англии

Чемпионат Англии по футболу сезона-2024/25 стартует 16 августа 2024-го и завершится 25 мая 2025-го. 1-й тур АПЛ пройдет с 16 по 19 августа. Откроет сезон матч «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм». «СЭ» публикует расписание премьер-лиги.

Чемпионат Англии 1-й тур

16 августа, пятница

22.00. «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»

17 августа, суббота

14.30. «Ипсвич» — «Ливерпуль»

17.00. «Арсенал» — «Вулверхэмптон»

17.00. «Ньюкасл Юнайтед» — «Саутгемптон»

17.00. «Эвертон» — «Брайтон»

17.00. «Ноттингем Форест» — «Борнмут»

19.30. «Вест Хэм» — «Астон Вилла»

18 августа, воскресенье

16.00. «Брентфорд» — «Кристал Пэлас»

18.30. «Челси» — «Манчестер Сити»

19 августа, понедельник

22.00. «Лестер» — «Тоттенхэм»

Полностью расписание АПЛ сезона-2024/25 доступно в разделе лиги на сайте «СЭ».

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