АПЛ: даты стартового тура чемпионата Англии
Чемпионат Англии по футболу сезона-2024/25 стартует 16 августа 2024-го и завершится 25 мая 2025-го. 1-й тур АПЛ пройдет с 16 по 19 августа. Откроет сезон матч «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм». «СЭ» публикует расписание премьер-лиги.
Чемпионат Англии 1-й тур
16 августа, пятница
22.00. «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»
17 августа, суббота
14.30. «Ипсвич» — «Ливерпуль»
17.00. «Арсенал» — «Вулверхэмптон»
17.00. «Ньюкасл Юнайтед» — «Саутгемптон»
17.00. «Эвертон» — «Брайтон»
17.00. «Ноттингем Форест» — «Борнмут»
19.30. «Вест Хэм» — «Астон Вилла»
18 августа, воскресенье
16.00. «Брентфорд» — «Кристал Пэлас»
18.30. «Челси» — «Манчестер Сити»
19 августа, понедельник
22.00. «Лестер» — «Тоттенхэм»
Полностью расписание АПЛ сезона-2024/25 доступно в разделе лиги на сайте «СЭ».
АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде
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1
|Ман. Сити
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2
|Арсенал
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3
|Ливерпуль
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4
|Астон Вилла
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5
|Тоттенхэм
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6
|Челси
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7
|Ньюкасл
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8
|МЮ
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|0-0
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9
|Вест Хэм
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10
|Кр. Пэлас
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11
|Брайтон
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|0-0
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12
|Борнмут
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13
|Фулхэм
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14
|Вулверхэмптон
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|0-0
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15
|Эвертон
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16
|Брентфорд
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|0-0
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17
|Нот. Форест
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|0-0
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18
|Лестер
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|0-0
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19
|Ипсвич
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|0-0
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20
|Саутгемптон
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|0-0
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|16.08
|22:00
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МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
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Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
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Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
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Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
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Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|18.08
|16:00
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Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|18.08
|18:30
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Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
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Лестер – Тоттенхэм
|- : -