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Апелляция «Уигана» на снятие 12 очков отклонена: клуб занял 23-е место вместо 13-го и вылетел из чемпионшипа

19:57

Футбольная ассоциация Англии отклонила апелляцию «Уигана» на снятие 12 очков, сообщает Daily Mirror. Клуб был наказан за долги, в нем было введено внешнее управление.

У «Уигана» становится 47 очков вместо набранных 59. Он опустился с 13-го места на предпоследнее 23-е и вылетел из чемпионшипа в лигу 1.

Таким образом, «Барнсли», благодаря победе в последнем туре, поднялся на 21-ю строчку и сохранит место в чемпионшипе.

Вместе с «Уиганом» в лигу 1 вылетают «Чарльтон» и «Халл Сити».

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