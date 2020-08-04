Апелляция «Уигана» на снятие 12 очков отклонена: клуб занял 23-е место вместо 13-го и вылетел из чемпионшипа

Футбольная ассоциация Англии отклонила апелляцию «Уигана» на снятие 12 очков, сообщает Daily Mirror. Клуб был наказан за долги, в нем было введено внешнее управление.

У «Уигана» становится 47 очков вместо набранных 59. Он опустился с 13-го места на предпоследнее 23-е и вылетел из чемпионшипа в лигу 1.

Таким образом, «Барнсли», благодаря победе в последнем туре, поднялся на 21-ю строчку и сохранит место в чемпионшипе.

Вместе с «Уиганом» в лигу 1 вылетают «Чарльтон» и «Халл Сити».