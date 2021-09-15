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Апелляция «Лидса» по поводу удаления игрока, травмировавшего полузащитника «Ливерпуля» Эллиотта, отклонена

11:41
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Пресс-служба «Лидса» сообщила, что Футбольная ассоциация Англии отклонила апелляцию клуба по поводу удаления полузащитника «павлинов» Паскаля Стрейка в матче 4-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:3).

Нидерландский футболист получил красную карточку за грубый фол на полузащитнике мерсисайдцев Харви Эллиотте, который получил серьезную травму левой ноги и перенес операцию. Стрейк пропустит три следующих игры «Лидса» против «Ньюкасла», «Фулхэма» и «Вест Хэма».

Отметим, что сам Эллиотт после матча заявил, что Стрейк не заслужил удаления. Полузащитник «Ливерпуля» подчеркнул, что не винит игрока «Лидса» в своей травме.

Дополнительная информация:

https://www.leedsunited.com/news/team-news/28730/pascal-struijk-appeal-unsuccessful

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Иван Торопцев все материалы автора

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