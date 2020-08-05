Анжел Гомеш подтвердил уход из «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Анжел Гомеш заявил, что покидает английский клуб.

— Это заняло у меня некоторое время, потому что нелегко было выразить свои эмоции словами. К сожалению, пришло время закончить прекрасную главу, которая была моей жизнью в течение 14 лет, — написал футболист в Instagram. — Я хочу поблагодарить каждого человека в клубе за помощь и поддержку, которые я получил с самого первого момента, когда я подписал контракт в клубе. Я хочу поблагодарить всех тренеров из каждой возрастной группы, которые присматривали за мной с шести лет и до сих пор.

Настало время сделать следующий шаг в моей карьере, я надеюсь, что вы все можете гордиться тем, чего я добиваюсь.