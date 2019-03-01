Антонио Валенсия покинет "Манчестер Юнайтед" в конце сезона

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер на пресс-конференции перед матчем чемпионата Англии с "Саутгемптоном" заявил, что клуб не будет продлевать соглашение с защитником Антонио Валенсией, контракт которого истекает этим летом.

Таким образом, после десяти сезонов, 33-летний эквадорец покинет команду. Валенсия перешел в "Манчестер Юнайтед" в 2009 году из "Уигана" за 19 миллионов евро. На его счету 388 матчей во всех соревнованиях, 25 мячей и 62 голевые передачи.

За это время Антонио стал двукратным чемпионом Англии (2010/11, 2012/13), побеждал в Лиге Европы (2016/17), становился обладателем кубка Англии (2015/16), дважды кубка английской лиги (2009/10, 2016/17) и трижды суперкубка Англии (2011, 2013, 2016).