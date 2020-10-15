Антонио Рюдигер: «Я хочу убедить тренера, что заслуживаю места в составе «Челси»

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер рассказал, что мог покинуть команду в минувшее трансферное окно, а также поделился своими планами на будущее.

— У меня было несколько вариантов за две недели до закрытия трансферного окна, — приводит The Athletic слова Рюдигера. — Я мог уйти в аренду, чтобы получать больше игровой практики. В связи с несколькими причинами, а также нехваткой времени, переговоры не превратились во что-то большее. Никто в «Челси» не говорил, что есть абсолютная необходимость найти мне новую команду, не говорил, что я точно не вхожу в планы команды на ближайшие несколько месяцев.

Я сам отклонил два предложения. Не был готов к тому, чтобы переезжать, потому что много пропускал из-за травм. К тому же, мне нравится жить в Лондоне и играть за «Челси». Ситуация такова, какова она есть. Нужно принять это и постараться показывать себя на каждой тренировке. Наша команда выступает во многих турнирах, у нас будет по две игры в неделю. Поэтому я продолжу стараться показывать свои лучшие качества, хочу убедить тренера в том, что заслуживаю играть.

Рюдигер ни разу не появлялся на поле в сезоне-2020/21, оказавшись в заявке «Челси» лишь на матч первого тура АПЛ против «Брайтона».