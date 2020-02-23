Антонио Рюдигер: «Расизм победил»

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер выразил разочарование поведением болельщиков «Тоттенхэма» в последнем матче чемпионата Англии, который завершился победой «синих» со счетом 2:1. Фанаты освистали игрока, который после декабрьской встречи жаловался на расистское поведение болельщиков «Тоттенхэма», однако проверка тогда не выявила этого.

— Расизм победил, — цитирует Sky Sports Рюдигера. — Это показывает, что расисты выиграли дело, потому что они могут вернуться на стадион. Они не будут наказаны. Но я не сдаюсь. Я всегда буду говорить и поднимать этот вопрос. Всем нужно обратить внимание на эту проблему. Когда я играл в Италии и меня оскорбляли, мне говорили: «В Италии это нормально». Каждый должен начать с себя, а потом говорить о других. Нигде эта проблема не решена. Есть какая-то поддержка, но слова и дела — это разные понятия. Я мог бы сделать пост в Twitter или Instagram. Но что это даст? В итоге ты оказываешься один.