Антонио Рюдигер: «Можно отдать титул «Ливерпулю», они заслужили это»

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер поделился мнением о досрочном завершении чемпионата Англии.

— Насколько я могу судить, можно отдать титул «Ливерпулю», — цитирует Рюдигера ZDF. — В конце концов, они заслужили это, у них был отличный сезон и они лидируют в таблице, опережая всех, я даже не знаю, на сколько очков.

Дело в том, что они все равно выиграют, поэтому я думаю, что титул принадлежит им с этической точки зрения. Конечно, я надеюсь, что сезон будет доигран по спортивному признаку.