Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Антонио Рюдигер: «Можно отдать титул «Ливерпулю», они заслужили это»

21:40
Теги:

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер поделился мнением о досрочном завершении чемпионата Англии.

— Насколько я могу судить, можно отдать титул «Ливерпулю», — цитирует Рюдигера ZDF. — В конце концов, они заслужили это, у них был отличный сезон и они лидируют в таблице, опережая всех, я даже не знаю, на сколько очков.

Дело в том, что они все равно выиграют, поэтому я думаю, что титул принадлежит им с этической точки зрения. Конечно, я надеюсь, что сезон будет доигран по спортивному признаку.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир