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Антонио Конте: «Я выиграл АПЛ в первый же год, а Клопп и Гвардиола — нет»

16:03
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Главный тренер «Интер» Антонио Конте высказался о своих успехах в английской премьер-лиге. Он также сравнил себя с Юргеном Клоппом и Хосепом Гвардьолой.

— В «Челси» я выиграл Премьер-лигу в сезоне 2016/2017 в первый же год и кубок Англии на следующий год, — цитирует слова специалиста Goal. — Клопп еще ничего за четыре года не выиграл в Англии, и Гвардиола тоже ничего не выиграл в первый год.

Напомним, 50-летний Конте находился на посту главного тренера синих с 2016 по 2018 год. На данный момент, «Челси» возглавляет Фрэнк Лэмпард.

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