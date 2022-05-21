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Сегодня, 11:50

Антонио Конте поделился мнением по поводу предстоящего матча «Тоттенхэма» с «Норвичем»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал, чего ждет от матча заключительного тура АПЛ с «Норвичем». Специалист подчеркнул, что осознает, насколько важна эта игра.

«Мы хорошо понимаем важность игры, внимание всех должно быть сосредоточено. Именно потому футбол прекрасен, потому что он непредсказуем, если вы не сосредоточены на все 100 процентов, вы можете проиграть», — цитирует Конте пресс-служба команды.

«Тоттенхэм» с 68 очками занимает 4-е место в АПЛ. Клуб на два очка опережает «Арсенал».

Матч «Норвич» — «Тоттенхэм» состоится 22 мая. Начало — в 18.00 мск.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Сочи

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки
Спартак

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 37 28 6 3 96-24 90
2
 Ливерпуль 37 27 8 2 91-25 89
3
 Челси 37 20 11 6 74-32 71
4
 Тоттенхэм 37 21 5 11 64-40 68
5
 Арсенал 37 21 3 13 56-47 66
6
 МЮ 37 16 10 11 57-56 58
7
 Вест Хэм 37 16 8 13 59-48 56
8
 Вулверхэмптон 37 15 6 16 37-40 51
9
 Лестер 37 13 10 14 58-58 49
10
 Брайтон 37 11 15 11 39-43 48
11
 Ньюкасл 37 12 10 15 42-61 46
12
 Брентфорд 37 13 7 17 47-54 46
13
 Астон Вилла 37 13 6 18 50-51 45
14
 Кр. Пэлас 37 10 15 12 49-46 45
15
 Саутгемптон 37 9 13 15 42-63 40
16
 Эвертон 37 11 6 20 42-61 39
17
 Лидс 37 8 11 18 40-78 35
18
 Бернли 37 7 14 16 33-51 35
19
 Уотфорд 37 6 5 26 33-75 23
20
 Норвич 37 5 7 25 23-79 22
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
22.05 18:00
Бернли – Ньюкасл
 - : -
22.05 18:00
Брайтон – Вест Хэм
 - : -
22.05 18:00
Брентфорд – Лидс
 - : -
22.05 18:00
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
22.05 18:00
Лестер – Саутгемптон
 - : -
22.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
22.05 18:00
Ман. Сити – Астон Вилла
 - : -
22.05 18:00
Норвич – Тоттенхэм
 - : -
22.05 18:00
Челси – Уотфорд
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 21
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 29 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 26 1 9
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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