Антонио Конте поделился мнением по поводу предстоящего матча «Тоттенхэма» с «Норвичем»
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал, чего ждет от матча заключительного тура АПЛ с «Норвичем». Специалист подчеркнул, что осознает, насколько важна эта игра.
«Мы хорошо понимаем важность игры, внимание всех должно быть сосредоточено. Именно потому футбол прекрасен, потому что он непредсказуем, если вы не сосредоточены на все 100 процентов, вы можете проиграть», — цитирует Конте пресс-служба команды.
«Тоттенхэм» с 68 очками занимает 4-е место в АПЛ. Клуб на два очка опережает «Арсенал».
Матч «Норвич» — «Тоттенхэм» состоится 22 мая. Начало — в 18.00 мск.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|37
|28
|6
|3
|96-24
|90
|
2
|Ливерпуль
|37
|27
|8
|2
|91-25
|89
|
3
|Челси
|37
|20
|11
|6
|74-32
|71
|
4
|Тоттенхэм
|37
|21
|5
|11
|64-40
|68
|
5
|Арсенал
|37
|21
|3
|13
|56-47
|66
|
6
|МЮ
|37
|16
|10
|11
|57-56
|58
|
7
|Вест Хэм
|37
|16
|8
|13
|59-48
|56
|
8
|Вулверхэмптон
|37
|15
|6
|16
|37-40
|51
|
9
|Лестер
|37
|13
|10
|14
|58-58
|49
|
10
|Брайтон
|37
|11
|15
|11
|39-43
|48
|
11
|Ньюкасл
|37
|12
|10
|15
|42-61
|46
|
12
|Брентфорд
|37
|13
|7
|17
|47-54
|46
|
13
|Астон Вилла
|37
|13
|6
|18
|50-51
|45
|
14
|Кр. Пэлас
|37
|10
|15
|12
|49-46
|45
|
15
|Саутгемптон
|37
|9
|13
|15
|42-63
|40
|
16
|Эвертон
|37
|11
|6
|20
|42-61
|39
|
17
|Лидс
|37
|8
|11
|18
|40-78
|35
|
18
|Бернли
|37
|7
|14
|16
|33-51
|35
|
19
|Уотфорд
|37
|6
|5
|26
|33-75
|23
|
20
|Норвич
|37
|5
|7
|25
|23-79
|22
|22.05
|18:00
|
Арсенал – Эвертон
|- : -
|22.05
|18:00
|
Бернли – Ньюкасл
|- : -
|22.05
|18:00
|
Брайтон – Вест Хэм
|- : -
|22.05
|18:00
|
Брентфорд – Лидс
|- : -
|22.05
|18:00
|
Кр. Пэлас – МЮ
|- : -
|22.05
|18:00
|
Лестер – Саутгемптон
|- : -
|22.05
|18:00
|
Ливерпуль – Вулверхэмптон
|- : -
|22.05
|18:00
|
Ман. Сити – Астон Вилла
|- : -
|22.05
|18:00
|
Норвич – Тоттенхэм
|- : -
|22.05
|18:00
|
Челси – Уотфорд
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|22
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|21
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|18
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|9
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|29
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|26
|1
|9
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|7