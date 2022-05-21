Антонио Конте поделился мнением по поводу предстоящего матча «Тоттенхэма» с «Норвичем»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал, чего ждет от матча заключительного тура АПЛ с «Норвичем». Специалист подчеркнул, что осознает, насколько важна эта игра.

«Мы хорошо понимаем важность игры, внимание всех должно быть сосредоточено. Именно потому футбол прекрасен, потому что он непредсказуем, если вы не сосредоточены на все 100 процентов, вы можете проиграть», — цитирует Конте пресс-служба команды.

«Тоттенхэм» с 68 очками занимает 4-е место в АПЛ. Клуб на два очка опережает «Арсенал».

Матч «Норвич» — «Тоттенхэм» состоится 22 мая. Начало — в 18.00 мск.