Антонио Конте перенесет операцию по удалению желчного пузыря

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте перенесет операцию по удалению желчного пузыря.

Как сообщает пресс-служба клуба, 53-летнему специалисту недавно стало плохо из-за сильных болей в животе. Врачи поставили ему диагноз холецистит (воспаление желчного пузыря). Сегодня Конте будет сделана операция по удалению желчного пузыря.

Он вернется в клуб после периода восстановления.

Конте возглавляет «Тоттенхэм» с ноября 2021 года. Контракт рассчитан до лета 2023. «Шпоры» занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 36 очков в 21 матче.