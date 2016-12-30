22:24 30 декабря 2016 | ФУТБОЛ — Англия

Антонио Конте: "Куртуа не покинет "Челси"

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Главный тренер "Челси" Антонио Конте опроверг информацию о том, что вратарь Тибо Куртуа может сменить клубную прописку. Ранее сообщалось, что в подписании контракта с 24-летним бельгийцем заинтересован "Реал", который готовится сделать игроку крупное предложение.

- Считаю, что Куртуа один из лучших, если не самый лучший вратарь в мире, - приводит L'Equipe слова Конте. - Он - фантастический голкипер. Он не собирается покидать "Челси", что очень важно для меня. Все остальные разговоры не имеют под собой никаких оснований.

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