Антонио Конте: "Китайский футбольный рынок опасен для всех клубов в мире"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте высказал мнение о том, что китайский футбольный рынок представляет опасность для всех команд в мире. По словам итальянского специалиста, совладать с огромными суммами денег, которые предлагают некоторые китайские клубы за переход игроков, бывает просто невозможно. Ранее в СМИ появилась информация о том, что китайский клуб "Шанхай Шанган" готов заплатить за полузащитника лондонской команды Оскара 70 миллионов евро.

– Когда возникают ситуации, к которым даже определение подобрать бывает сложно, ты оказываешься в затруднительном положении, – приводит The Telegraph слова Конте. – Я всегда привык принимать решения вместе с руководством клуба и понимаю, что бывают странные ситуации, как, в частности, случай с Оскаром.



Китайский рынок опасен для всех команд в мире. Но я считаю, что мы должны сосредоточиться на своей работе, а не думать о том, что китайские клубы с огромными деньгами могут забирать любых футболистов. Премьер-лига – одна из лучших в мире. Играть в чемпионате Англии – возможность, о которой мечтают очень многие.