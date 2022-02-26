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Сегодня, 20:21

Конте: «В матче с «Лидсом» я впервые увидел свой след, это значит, что работа начинает приносить плоды»

Конте заявил, что в матче с «Лидсом» впервые увидел свой след в игре «Тоттенхэма»
Анна Горшкова
Корреспондент
Антонио Конте.
Фото Getty Images

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал победу над «Лидсом» (4:0) в матче 27-го тура чемпионата Англии.

«Я впервые увидел свой отпечаток в игре команды… это значит, что работа начинает приносить свои плоды. Это было хорошее выступление для нас на очень сложном стадионе против сильной команды, против которой не так просто играть.

Но этого недостаточно. Нам нужно продолжать работу во многих аспектах, но сегодня я увидел огромное желание, огромную волю к совместной борьбе в каждой зоне поля. Сегодня я увидел большое единство, большую сплоченность, и не только в футбольном, но и в психологическом аспекте. Я хочу быть тренером сильной команды и в будущем… Я хочу, чтобы мои игроки были воинами, и наши соперники должны это чувствовать», — приводит слова Конте Sky Sport.

«Тоттенхэм» набрал 42 очка и поднялся на 7-е место в турнирной таблице АПЛ.

Источник: https://www.skysports.com/football/leeds-vs-tottenham/446554

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
ЦСКА 2
2-й тайм

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
Антонио Конте
Футбол
ФК Лидс
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
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АПЛ: «Тоттенхэм» разгромил «Лидс», «Эвертон» против «Ман Сити» и другие матчи 27-го тура

«Астон Вилла» в гостях победила «Брайтон»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 26 20 3 3 63-17 63
2
 Ливерпуль 26 18 6 2 70-20 60
3
 Челси 25 14 8 3 49-18 50
4
 МЮ 27 13 8 6 44-34 47
5
 Арсенал 24 14 3 7 38-27 45
6
 Тоттенхэм 25 13 3 9 35-32 42
7
 Вест Хэм 26 12 6 8 45-34 42
8
 Вулверхэмптон 25 12 4 9 24-20 40
9
 Саутгемптон 26 8 11 7 34-37 35
10
 Брайтон 26 7 12 7 25-30 33
11
 Астон Вилла 25 9 3 13 33-37 30
12
 Кр. Пэлас 27 6 12 9 37-38 30
13
 Лестер 23 7 6 10 37-43 27
14
 Ньюкасл 25 5 10 10 28-45 25
15
 Брентфорд 27 6 6 15 27-44 24
16
 Лидс 26 5 8 13 29-60 23
17
 Эвертон 23 6 4 13 28-40 22
18
 Бернли 24 3 12 9 22-30 21
19
 Уотфорд 26 5 4 17 25-47 19
20
 Норвич 26 4 5 17 15-55 17
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38 тур
25.02 23:00
Саутгемптон – Норвич
 2 : 0
26.02 15:30
Лидс – Тоттенхэм
 0 : 4
26.02 18:00
Брентфорд – Ньюкасл
 0 : 2
26.02 18:00
Кр. Пэлас – Бернли
 1 : 1
26.02 18:00
МЮ – Уотфорд
 0 : 0
26.02 18:30
Брайтон – Астон Вилла
 0 : 2
26.02 20:30
Эвертон – Ман. Сити
 - : -
27.02 17:00
Вест Хэм – Вулверхэмптон
 - : -
16.03 23:15
Арсенал – Ливерпуль
 - : -
31.05 00:00
Челси – Лестер
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 19
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Диогу Жота

Ливерпуль

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Садио Мане

Ливерпуль

 11
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Поль Погба

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 8
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Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 6
И К Ж
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Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 13 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 14 1 5
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