Конте: «В матче с «Лидсом» я впервые увидел свой след, это значит, что работа начинает приносить плоды»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал победу над «Лидсом» (4:0) в матче 27-го тура чемпионата Англии.

«Я впервые увидел свой отпечаток в игре команды… это значит, что работа начинает приносить свои плоды. Это было хорошее выступление для нас на очень сложном стадионе против сильной команды, против которой не так просто играть.

Но этого недостаточно. Нам нужно продолжать работу во многих аспектах, но сегодня я увидел огромное желание, огромную волю к совместной борьбе в каждой зоне поля. Сегодня я увидел большое единство, большую сплоченность, и не только в футбольном, но и в психологическом аспекте. Я хочу быть тренером сильной команды и в будущем… Я хочу, чтобы мои игроки были воинами, и наши соперники должны это чувствовать», — приводит слова Конте Sky Sport.

«Тоттенхэм» набрал 42 очка и поднялся на 7-е место в турнирной таблице АПЛ.