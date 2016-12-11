17:43 11 декабря | ФУТБОЛ — Англия

Антонио Конте: "Диегу Коста играет в фантастический футбол"

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Главный тренер "Челси" Антонио Конте после матча 15-го тура премьер-лиги против "Вест Бромвича" (1:0) отметил, что соперник практически весь матч провел в защите. Наставник похвалил Диегу Косту, который во втором тайме смог открыть счет.

- Когда вы сталкиваетесь с командами такого типа, то очень трудно взломать их оборону, - приводит ВТ Sport слова Конте. - Сегодня "Вест Бромвич" практически весь матч провел в защите. Я рад за характер своих игроков. Диегу Коста играет в фантастический футбол. Это хорошо не только для него, но и для команды. Во втором тайме я пытался найти другое решение для победы и сделал замены. Выход Фабрегаса дал очень многое команде.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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СашаРичагин

Он играет в настолько фантастический футбол, что без него - не дай Бог, травма - "Челси" сразу посыпется. Он один принёс "Челси" половину заработанных командой очков.

21:16 11 декабря

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Материалы других СМИ