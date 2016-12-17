Антонио Конте: "Челси" не смотрит на турнирную таблицу"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте выразил радость за команду после победы над "Кристал Пэлас" (1:0) в матче чемпионата Англии. Победная серия "синих" в турнире составила 11 матчей.

– Это фантастическая серия, – цитирует ВВС Конте. – Поздравляю игроков. Они заслуживают этого своей каждодневной работой. Рад за болельщиков, которые подгоняют нас и дома, и в гостях. Мы всегда можем играть лучше во многих аспектах. Я доволен достигнутым уровнем, но нужно понимать, что сезон длинный. Все работают и не смотрят на турнирную таблицу. Не смотрим и на конкурентов.

У нас хороший баланс между атакой и обороной. В некоторых моментах выручал вратарь, хоть мы и доминировали.