Антони забил гол в дебютном матче за «Манчестер Юнайтед» против «Арсенала»

Новичок «Манчестер Юнайтед» Антони отличился в дебютном матче за команду в рамках 6-го тура чемпионата Англии против «Арсенала».

Бразилец отличился на 35-й минуте и открыл счет.

22-летний Антони перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» в конце августа. По данным портала Transfermarkt.com, сумма трансфера составила 95 миллионов евро. Форвард подписал контракт с клубом до конца июня 2027 года.