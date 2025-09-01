Антони вернулся в «Бетис»

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе вингера Антони в «Бетис» на полноценной основе.

По информации СМИ, 25-летний бразилец подписал пятилетний контракт с испанским клубом. Отмечалось, что сумма трансфера составила 22 миллиона евро, еще 3 миллиона могут быть выплачены в виде бонусов. Также «красные дьяволы» получат 50% в случае дальнейшей перепродажи футболиста.

Антони присоединился к «Манчестер Юнайтед» в 2022 году. С января 2025-го он выступал за «Бетис» на правах аренды до конца сезона-2024/25. На счету вингера 9 голов и 5 результативных передач в 26 матчах за команду из Севильи во всех турнирах.