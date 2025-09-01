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1 сентября 2025, 20:51

Антони вернулся в «Бетис»

Алина Савинова

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе вингера Антони в «Бетис» на полноценной основе.

По информации СМИ, 25-летний бразилец подписал пятилетний контракт с испанским клубом. Отмечалось, что сумма трансфера составила 22 миллиона евро, еще 3 миллиона могут быть выплачены в виде бонусов. Также «красные дьяволы» получат 50% в случае дальнейшей перепродажи футболиста.

Антони присоединился к «Манчестер Юнайтед» в 2022 году. С января 2025-го он выступал за «Бетис» на правах аренды до конца сезона-2024/25. На счету вингера 9 голов и 5 результативных передач в 26 матчах за команду из Севильи во всех турнирах.

Александер Исак, Антони, Джанлуиджи Доннарумма.В Европе закрывается окно. Ждем Исака в «Ливерпуле» и Доннарумму в «Ман Сити», а кого еще подпишут топ-клубы? Онлайн-трансляция

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Антони (Матеус Дос Сантос)
Футбол
ФК Бетис
ФК Манчестер Юнайтед
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3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
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 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
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23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
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