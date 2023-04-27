Антони оценил шансы «Манчестер Юнайтед» на победу в АПЛ в сезоне-2023/24
Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони считает, что команда может выиграть АПЛ в следующем году.
«Мы знаем о своих собственных качествах, мы готовы и считаем, что способны побороться за титул чемпиона АПЛ в следующем сезоне. Это очень важно для нас. В этом сезоне мы показали, на что способны. Сейчас у нас сезон для адаптации, пришел новый тренер и новые игроки. Когда все утрясется, мы надеемся, что сможем бороться за титул», — сказал Антони в интервью официальному сайту «Манчестер Юнайтед».
В нынешнем сезоне чемпионата Англии «красные дьяволы» занимают четвертую строчку с 59 очками в 30 матчах. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет 16 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|33
|23
|6
|4
|78-38
|75
|
2
|Ман. Сити
|31
|23
|4
|4
|82-29
|73
|
3
|Ньюкасл
|32
|17
|11
|4
|58-26
|62
|
4
|МЮ
|31
|18
|6
|7
|48-39
|60
|
5
|Тоттенхэм
|33
|16
|6
|11
|60-53
|54
|
6
|Астон Вилла
|33
|16
|6
|11
|46-41
|54
|
7
|Ливерпуль
|32
|15
|8
|9
|61-39
|53
|
8
|Брайтон
|31
|15
|7
|9
|61-40
|52
|
9
|Брентфорд
|34
|12
|14
|8
|52-44
|50
|
10
|Фулхэм
|32
|13
|6
|13
|44-43
|45
|
11
|Кр. Пэлас
|34
|10
|10
|14
|35-45
|40
|
12
|Челси
|32
|10
|9
|13
|30-35
|39
|
13
|Вулверхэмптон
|34
|10
|7
|17
|29-50
|37
|
14
|Борнмут
|33
|10
|6
|17
|32-63
|36
|
15
|Вест Хэм
|33
|9
|7
|17
|37-47
|34
|
16
|Лидс
|33
|7
|9
|17
|42-63
|30
|
17
|Нот. Форест
|34
|7
|9
|18
|30-62
|30
|
18
|Лестер
|33
|8
|5
|20
|44-57
|29
|
19
|Эвертон
|33
|6
|10
|17
|25-50
|28
|
20
|Саутгемптон
|33
|6
|6
|21
|27-57
|24
|29.04
|14:30
|
Кр. Пэлас – Вест Хэм
|4 : 3
|29.04
|17:00
|
Брентфорд – Нот. Форест
|2 : 1
|29.04
|17:00
|
Брайтон – Вулверхэмптон
|6 : 0
|30.04
|16:00
|
Борнмут – Лидс
|- : -
|30.04
|16:00
|
Фулхэм – Ман. Сити
|- : -
|30.04
|16:00
|
МЮ – Астон Вилла
|- : -
|30.04
|16:00
|
Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|30.04
|18:30
|
Ливерпуль – Тоттенхэм
|- : -
|1.05
|22:00
|
Лестер – Эвертон
|- : -
|2.05
|22:00
|
Арсенал – Челси
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|33
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|24
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|20
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|16
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|11
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|21
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|32
|1
|9
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|20
|1
|5