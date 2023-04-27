Антони оценил шансы «Манчестер Юнайтед» на победу в АПЛ в сезоне-2023/24

Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони считает, что команда может выиграть АПЛ в следующем году.

«Мы знаем о своих собственных качествах, мы готовы и считаем, что способны побороться за титул чемпиона АПЛ в следующем сезоне. Это очень важно для нас. В этом сезоне мы показали, на что способны. Сейчас у нас сезон для адаптации, пришел новый тренер и новые игроки. Когда все утрясется, мы надеемся, что сможем бороться за титул», — сказал Антони в интервью официальному сайту «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне чемпионата Англии «красные дьяволы» занимают четвертую строчку с 59 очками в 30 матчах. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет 16 очков.