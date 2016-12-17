Антони Марсьяль: "Раздражает, когда постоянно сидишь на скамейке запасных"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль расстроен, что не может помочь своей команде на поле, однако надеется, что тренерский штаб даст ему шанс. 21-летний француз сыграл в 10 матчах чемпионата Англии, забил один мяч и сделал три голевые передачи.

– Раздражает, когда постоянно сидишь на скамейке запасных, – цитирует The Guardian Марсьяля. – Но больше всего мне не нравится, что я не могу показать себя, не могу прогрессировать. Это сложная ситуация – вы сидите на замене и не можете помочь команде. Но такое решение тренера нужно принять.

Люди ждут от меня слишком многого, порой они забывают, что я еще молод. Хотя каждый волен думать, как хочет. Для меня это ничего не меняет.