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Антони Марсьяль: «Постараюсь помочь «МЮ» попасть в топ-4 и попасть на Евро»

14:38

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль рассказал о своих планах на конец сезона-2019/20.

— Хочу ли я попасть в заявку сборной Франции на чемпионат Европы-2020? Конечно, я думаю об этом, — цитирует RMC Sport Марсьяля. — Хочу поучаствовать в турнире. Посмотрим, как получится в итоге, пока просто стараюсь хорошо выполнять свою работу. Буду делать все возможное для того, чтобы «МЮ» закончил чемпионат в топ-4 и постараюсь забить как можно больше мячей.

В сезоне-2019/20 Марсьяль забил 16 мячей и отдал 5 результативных передач в 34 матчах за «МЮ» во всех турнирах. 24-летний француз не вызывался в сборную Франции с марта 2018 года, последняя встреча национальной команды, в которой форвард принимал участие — товарищеский матч против России (3:1).

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