Анри претендует на пост главного тренера «Борнмута»

«Борнмут» провел переговоры с Тьерри Анри, который является одним из кандидатов на пост главного тренера клуба, сообщает 17 февраля Sky Sports.

В начале месяца «Борнмут» уволил главного тренера Джейсона Тинделла. Руководство клуба активно ищет ему замену.

43-летний Анри последнее время работает с клубом МЛС «Монреаль».

В качестве игрока нападающий играл за «Монако», «Ювентус», «Арсенал», «Барселону» и «Нью-Йорк Ред Буллз». Он становился чемпионом Франции (сезон-1996/97), Англии (2001/02, 2003/04), Испании (2008/09, 2009/10), обладателем кубков этих стран и победителем Лиги чемпионов (2008/09). В составе сборной Франции он завоевывал золотые медали чемпионата мира (1998), чемпионата Европы (2000) и Кубка конфедераций (2003).

Всего за национальную команду Франции Анри сыграл 123 матча и забил 51 гол.

Он является лучшим бомбардиром в истории сборной Франции и «Арсенала», дважды получал «Золотую бутсу» (2004, 2005) в качестве лучшего бомбардира всех национальных европейских чемпионатов.