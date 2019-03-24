Анри победил в опросе ВВС на звание лучшего легионера в истории премьер-лиги

ВВС провела опрос, кто является лучшим легионером за всю историю английской премьер-лиги. Первое место занял экс-форвард "Арсенала" Тьерри Анри.

Француз получил 45 процентов голосов. На втором месте Криштиану Роналду (экс-"Манчестер Юнайтед") - 14 процентов. На третьей позиции другой бывший форвард "МЮ" Эрик Кантона (12 процентов). На четвертом месте Серхио Агуэро из "Манчестер Сити" (8 процентов). Пятое место и шесть процентов у бывшего форварда "Челси" Дидье Дрогба (шесть процентов).

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