Английский защитник Годфри стал партнером Миранчука по «Аталанте»
Защитник «Эвертона» Бен Годфри присоединился к «Аталанте», сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
Сумма трансфера 26-летнего игрока и сроки его контракта с командой из Бергамо не уточняются.
«Все в «Эвертоне» благодарят Бена за его игру за клуб и желают ему всего наилучшего в будущем», — говорится в заявлении команды.
Годфри выступал за «Эвертон» с 2020 года. В минувшем сезоне он провел 16 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными передачами.
За «Аталанту» с 2020-го выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.
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3
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|0
|0
|0
|0
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|0
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|0
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|0
|0
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|0
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12
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лестер
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
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|0
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20
|Саутгемптон
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|16.08
|22:00
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МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
|
Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
|
Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
|
Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|18.08
|16:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|18.08
|18:30
|
Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
|
Лестер – Тоттенхэм
|- : -
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