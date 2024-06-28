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28 июня, 23:17

Английский защитник Годфри стал партнером Миранчука по «Аталанте»

Алина Савинова
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Защитник «Эвертона» Бен Годфри присоединился к «Аталанте», сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Сумма трансфера 26-летнего игрока и сроки его контракта с командой из Бергамо не уточняются.

«Все в «Эвертоне» благодарят Бена за его игру за клуб и желают ему всего наилучшего в будущем», — говорится в заявлении команды.

Годфри выступал за «Эвертон» с 2020 года. В минувшем сезоне он провел 16 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными передачами.

За «Аталанту» с 2020-го выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

Футбол
ФК Аталанта
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