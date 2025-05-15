Дайч — о работе Аморима в «Манчестер Юнайтед»: «Если бы я пошел туда, то мы выиграли бы больше матчей»

Английский тренер Шон Дайч считает, что добился бы больших успехов в «Манчестер Юнайтед», чем Рубен Аморим.

После 36 туров АПЛ нынешнего сезона «красные дьяволы» с 39 очками располагаются на 16-м месте в турнирной таблице.

«Я считаю, если бы пошел туда и мы играли по-моему, то выиграли бы больше матчей. Обычные 4-4-2, дайте игрокам базовые понятия и принципы. У них есть несколько хороших футболистов, не нужно переучивать всех. Мы все придерживаемся взаимоуважения, но Аморим уже работает в клубе какое-то время, поэтому пора бы добывать победы», — сказал Дайч в интервью для Stick to Football podcast.

Англичанин заявил, что всегда мечтал работать в «Манчестер Юнайтед», поскольку восхищается величием клуба, в частности его заслугами в прошлом.

С 2023 по 2025 год Дайч возглавлял «Эвертон». До этого он тренировал «Бернли», «Уотфорд», а также входил в тренерский штаб сборной Англии среди игроков не старше 21 года.