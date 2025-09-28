Поттер выразил разочарование в связи с отставкой из «Вест Хэма»

Английский специалист Грэм Поттер сделал заявление после увольнения с поста главного тренера «Вест Хэма».

«Молотобойцы» объявили об отставке 50-летнего тренера на фоне неудовлетворительных результатов команды в субботу, 27 сентября. Поттер покинул клуб вместе со своим тренерским штабом.

«Я невероятно разочарован тем, что покидаю «Вест Хэм», особенно тем, что не смог достичь того, чего мы ставили перед собой в начале нашего пути. Однако я полностью признаю, что до сих пор результаты были недостаточно хороши. Прежде всего благодарю совет директоров за предоставленную мне возможность управлять командой в течение последних восьми месяцев. Для меня было честью и привилегией управлять таким историческим клубом, который так ценит футбольные традиции и страсть к игре», — приводит слова Поттера журналист Бен Джейкобс в своих соцсетях.

Также тренер поблагодарил всех сотрудников «Вест Хэма» за теплый прием, футболистов за их работу и болельщиков за поддержку на протяжении всего времени, которое он провел в клубе.

Поттер возглавлял «Вест Хэм» с января 2025 года. В сезоне-2024/25 «молотобойцы» с 43 очками заняли 14-е место в чемпионате Англии. После 5 туров нынешнего сезона команда с 3 баллами идет на предпоследней, 19-й строчке в турнирной таблице АПЛ.