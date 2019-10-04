Английский фанат стал мусульманином из-за Салаха

Болельщик «Ноттингем Форест» Бен Берд рассказал, что его побудило принять ислам. По словам фаната, он долго наблюдал за нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом.

— Я прошел путь от ненависти к Исламу до принятия, — цитирует Берда The Guardian. — Салах — первый мусульманин, к которому я стал нормально относиться. Еще будучи студентом, я читал СМИ, настроенный против этой религии. Я относился к мусульманам как к отстающим людям, которые хотят захватить власть и которые не могут быть частью общества.

Однако Салах и его образ жизни, его общение с людьми побудили меня к принятию ислама. Когда начинаешь читать Коран, изучать эту религию, то видишь нечто другое, нежели то, что попадает в СМИ.

Я еще новичок в Исламе. Продолжаю его изучать, это довольно трудно. Меняется мой образ жизни. Полагаю, что мои друзья не верят в то, что я стал мусульманином, так как я особо не изменился. Просто у меня чувство, что в сердце я стал лучше.