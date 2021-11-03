Английский фанат получил тюремный срок за оскорбления футболистов на расовой почве
52-летний футбольный болельщик Джонатон Бест получил 10 недель тюрьмы, сообщает Sky Sports. После завершения финального матча чемпионата Европы-2020, в котором Англия уступила в серии пенальти Италии, он устроил трансляцию в Facebook, во время которой оскорблял на расовой почве темнокожих футболистов английской команды.
Отметим, что запись этого видеопослания полиции предоставил один из зрителей. Через несколько дней Facebook удалил данный ролик.
Напомним, основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти 11-метровые удары не смогли реализовать игроки сборной Англии Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака.
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