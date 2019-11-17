Английский бизнесмен купил клуб, назначил себя главным тренером, подписал 15 новичков и проиграл первый матч

Гленн Тэмплин приобрел любительский клуб восьмого английского дивизиона «Ромфорд», сообщает Daily Mail. В первый же день после сделки он уволил главного тренера и назначил на его место самого себя.

Кроме того, в тот же день он подписал 15 новых футболистов и заявил, что построит новый стадион и выведет команду в Футбольную лиг.

Всего он вложил в клуб порядка 3 миллионов фунтов.

В первой игре, во время которой болельщики могли бесплатно получить напитки на стадионе, команда под руководством бизнесмена проиграла «Коджешол Таун» со счетом 2:3.