Английских видеоарбитров будет готовить голландец Блом
51-летний голландец Берни Раймонд Блом (более известный как Кевин Блом) приглашен на работу в британскую компанию PGMOL, отвечающую за подготовку и назначения английских футбольных судей. Он будет курировать работу видеоарбитров.
Англичане рассчитывают на его богатый опыт в роли судьи ФИФА и видеоассистента ФИФА.
После завершения карьеры Блом работал в Королевском футбольном союзе Бельгии, где он тоже отвечал за развитие ВАР-проекта.
