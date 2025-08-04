Английских видеоарбитров будет готовить голландец Блом

51-летний голландец Берни Раймонд Блом (более известный как Кевин Блом) приглашен на работу в британскую компанию PGMOL, отвечающую за подготовку и назначения английских футбольных судей. Он будет курировать работу видеоарбитров.

Англичане рассчитывают на его богатый опыт в роли судьи ФИФА и видеоассистента ФИФА.

После завершения карьеры Блом работал в Королевском футбольном союзе Бельгии, где он тоже отвечал за развитие ВАР-проекта.