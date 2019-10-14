Английские журналисты узнали удивительные подробности жизни Бьельсы

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьельса продолжает жить очень скромно, сообщает The Sun. 64-летний аргентинец снимает небольшую квартиру рядом с базой клуба — ее журналисты прозвали «бабушкиной квартирой». Над тактикой Бьельса работает в одной из кофеен, где он и его помощники разбирают соперника и готовят под него схему на предстоящий матч.

Владелец «Лидса» Андреа Радриццани нашел для Бьельсы пятизвездочный отель и готов был его оплачивать, но сам тренер решил, что ему будет в гостинице слишком скучно.

Отмечается, что на тренировки Бьельса ходит пешком и пользуется транспортом только в крайних случаях. Однажды его заметили журналисты, которые предложили его подвезти. Бьельса, однако, вежливо отказался со словами: «Я люблю гулять пешком».

После 11 туров чемпионшипа «Лидс» занимает 5 место в таблице с 20 очками. От лидирующего «Вест Бромвича» команда Бьельсы отстает на 2 балла.