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Английские клубы могут в 2 раза сократить зарплату игроков из-за паузы

02:49

Клубы чемпионата Англии планируют попросить игроков пойти на снижение заработной платы в два раза из-за паузы в связи с коронавирусом, сообщает The Telegraph. Подробно обсуждаться данный вопрос будет на конференции 3 апреля.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 417 556 человек. Умерших — 18 596, выздоровевших — 108 302. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер.

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