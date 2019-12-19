Английские клубы интересуются нападающим «Лилля»

«Ливерпуль», «Челси» и «Тоттенхэм» претендуют на нападающего «Лилля» Виктора Осимена, сообщает Sky Sports. 20-летний нигериец также входит в список интересов клубов из Испании и Италии.

«Лилль» надеется сохранить молодого нападающего до лета, а в январе пойдет на сделку только при условии очень выгодного предложения.

В нынешнем сезоне Осимен провел 23 матча во всех турнирах и забил 12 голов. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 13 миллионов евро.