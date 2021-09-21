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Английские клубы близки к согласованию «кодекса владельцев»

22:03

Клубы англйиской премьер-лиги близки к согласованию так называемого «кодекса владельцев», который обеспечит целостность высшего английского дивизиона и верховенство спортивного принципа, сообщает The Telegraph.

Впервые идея данного кодекса была озвучена еще в мае, вскоре после появления и быстрого краха европейской Суперлиги, в числе основателей которой была «большая шестерка» АПЛ.

На прошлой неделе 20 участников премьер-лиги получили черновик документа, подписанием которого клубы свяжут себя обязательствами с английской пирамидой лиг.

Документом предусматриваются серьезные санкции, если кто-либо из клубов вновь попытается принять участие в проекте вроде Суперлиги без разрешения на то со стороны АПЛ.

Предполагается, что этот кодекс будет переподписываться ежегодно.

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Иван Шитик все материалы автора

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