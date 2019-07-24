Английская премьер-лига может применить санкции к Мине из-за рекламы букмекеров

Английская премьер-лига обвинила защитника "Эвертона" Йерри Мину в нарушении политики лиги относительно связи с букмекерами. Игрок снялся в рекламе одной из эквадорских букмекерских контор, что является нарушением правил лиги, в частности пункта "о неучастии в рекламных компаниях, которые могут повышать интерес к ставкам на спорт", сообщает Independent.

Лига пока не объявила, какое наказание может ждать 24-летнего игрока. У него есть сутки, чтобы дать объяснения по этому поводу.

Ранее нападающий Дэниэл Старридж был дисквалифицирован до 31 июля и оштрафован на 75 тысяч фунтов стерлингов за нарушение правил спортивных ставок.