Английская полиция ищет фаната "Эвертона", который оскорбил Салаха

Английская полиция начала расследование по поводу расистских оскорблений в адрес нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. Как сообщает Liverpool Echo, интерес правоохранительных органов был вызван серией сообщений в Twitter, которые сделал человек, называющий себя болельщиком "Эвертона". В сообщениях содержатся картинки и расистские оскорбления в адрес Салаха. Полиция занялась поиском автора сообщений.

"Эвертон" также начал расследование, пытаясь выяснить, является ли этот человек болельщиком команды. Клуб уже осудил подобное поведение.

– Мы решительным образом осуждаем любое проявление расизма, – говорится в заявлении "Эвертона". – Мы поделились всей имеющейся информацией с полицией и изучаем вопрос, чтобы определить личность этого пользователя Twitter.