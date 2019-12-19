Английская футбольная лига расследует связь «Манчестер Сити» с новыми владельцами «Чарльтона»

Английская футбольная лига расследует связи между консорциумом, который купил «Чарльтон», и «Манчестер Сити», сообщает Sky Sports.

East Streets Investments считают, что предоставили необходимые доказательства того, что покупка совершилась за частные деньги, которые никак не связаны с Шейхом Мансуром, а значит проблема двойного владения отсутствует.

Роланд Дюшатель, бывший владелец клуба, продал свою часть в ноябре этого года. Бельгийский бизнесмен находился во главе «Чарльтона» на протяжении пяти лет и постоянно конфликтовал с болельщиками.

Клуб сообщил, что сделка была оформлена три недели назад, но для ее вступления в силу требуется подтверждение со стороны директоров чемпионшипа.