Англия запретит трансгендерам участвовать в женском футболе
Футбольная ассоциация Англии (FA) официально запретит трансгендерным женщинам выступать в женских соревнованиях. Решение вступит в силу с 1 июня.
«Мы понимаем, что это решение может быть болезненным для тех, кто просто хочет играть в футбол в соответствии со своей гендерной идентичностью. Мы свяжемся с зарегистрированными трансгендерными футболистками, чтобы объяснить изменения и варианты дальнейшего участия в игре», — сказано в заявлении организации.
Ранее аналогичный запрет ввела Шотландия.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
Лидеры
Новости