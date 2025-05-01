Англия запретит трансгендерам участвовать в женском футболе

Футбольная ассоциация Англии (FA) официально запретит трансгендерным женщинам выступать в женских соревнованиях. Решение вступит в силу с 1 июня.

«Мы понимаем, что это решение может быть болезненным для тех, кто просто хочет играть в футбол в соответствии со своей гендерной идентичностью. Мы свяжемся с зарегистрированными трансгендерными футболистками, чтобы объяснить изменения и варианты дальнейшего участия в игре», — сказано в заявлении организации.

Ранее аналогичный запрет ввела Шотландия.