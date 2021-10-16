Англичане оценили фото Аршавина с крабами на Камчатке
Бывший форвард «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин опубликовал в Instagram фотографии из путешествия по Камчатке. На фото он двух свежевыловленных крабов.
«На берегу Тихого океана», — написал экс-футболист.
Английские подписчики оценили фотографию. Один из них опубликовал фото в Twitter со словами: «Это тот самый парень, который забил 4 гола на «Энфилде» 12 лет назад».
Richard04440990: «Приличный игрок, но не играл на своей лучшей позиции. Еще один игрок, которого испортил «Арсенал», как Подольски — оба любили клуб, но их использовали неправильно. Жаль, Аршавину всего наилучшего»
cfcsimp: «Вижу, что «Ливерпулю» все еще снятся кошмары о нем»
abdulsethi7: «Вау, не узнал его! Аршавин — легенда «Арсенала»
Аршавин выступал за «Арсенал» с января 2009 года по июль 2013 года. На его счету 31 гол и 46 результативных передач в 145 матчах за «канониров».
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