Англичане оценили фото Аршавина с крабами на Камчатке

Бывший форвард «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин опубликовал в Instagram фотографии из путешествия по Камчатке. На фото он двух свежевыловленных крабов.

«На берегу Тихого океана», — написал экс-футболист.

Английские подписчики оценили фотографию. Один из них опубликовал фото в Twitter со словами: «Это тот самый парень, который забил 4 гола на «Энфилде» 12 лет назад».

Richard04440990: «Приличный игрок, но не играл на своей лучшей позиции. Еще один игрок, которого испортил «Арсенал», как Подольски — оба любили клуб, но их использовали неправильно. Жаль, Аршавину всего наилучшего»

cfcsimp: «Вижу, что «Ливерпулю» все еще снятся кошмары о нем»

abdulsethi7: «Вау, не узнал его! Аршавин — легенда «Арсенала»

Аршавин выступал за «Арсенал» с января 2009 года по июль 2013 года. На его счету 31 гол и 46 результативных передач в 145 матчах за «канониров».