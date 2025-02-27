Постекоглу назвал причины поражения от «Манчестер Сити»

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:1) в матче 27-го тура чемпионата Англии.

«В первом тайме мы часто теряли мяч. Во второй половине уже доминировали на всех участках, но пропустили гол. Если вы слишком часто теряете мяч в игре против «Сити», вы позволяете сопернику войти ритм. Более частые проходы в последнюю треть поля могли бы помочь нам создать больше моментов», — цитирует BBC Постекоглу.

«Тоттенхэм» сс 33 очками занимает 13-е место в турнирной таблице.