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27 февраля 2025, 03:58

Постекоглу назвал причины поражения от «Манчестер Сити»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:1) в матче 27-го тура чемпионата Англии.

«В первом тайме мы часто теряли мяч. Во второй половине уже доминировали на всех участках, но пропустили гол. Если вы слишком часто теряете мяч в игре против «Сити», вы позволяете сопернику войти ритм. Более частые проходы в последнюю треть поля могли бы помочь нам создать больше моментов», — цитирует BBC Постекоглу.

«Тоттенхэм» сс 33 очками занимает 13-е место в турнирной таблице.

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ФК Тоттенхэм Хотспур
Анге Постекоглу
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
23.08 18:30 Ньюкасл – Ливерпуль - : -
24.08 22:00 Фулхэм – Челси - : -
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