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Сегодня, 15:58

Постекоглу: «Тоттенхэм» сейчас играет в хороший футбол, но результата нет»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу заявил, что его интересуют только победы, а не качество игры команды.

«Речь идет о том, чтобы выигрывать матчи. Меня интересуют только победы. Вести 1:0 перед перерывом в матче с «Вест Хэмом» — это не самое лучшее. Хорошим было бы повести 4:0 и поставить точку, а когда этого не происходит, мы пропускаем голы, которые не должны были пропускать. У нас сейчас период, когда играем в так называемый хороший футбол, но результата нет», — приводит слова Постекоглу ВВС.

В матче 15-го тура АПЛ «Ттоттенхэм» проиграл «Вест Хэму» со счетом 1:2. Безвыигрышная серия команды насчитывает 5 матчей — 1 ничья и 4 поражения.

ФК Тоттенхэм Хотспур
Анге Постекоглу
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Тен Хага признали лучшим тренером АПЛ в ноябре
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 15 11 3 1 33-14 36
2
 Ливерпуль 15 10 4 1 34-14 34
3
 Астон Вилла 15 10 2 3 34-20 32
4
 Ман. Сити 15 9 3 3 36-17 30
5
 Тоттенхэм 15 8 3 4 29-22 27
6
 МЮ 15 9 0 6 18-18 27
7
 Ньюкасл 15 8 2 5 32-17 26
8
 Брайтон 15 7 4 4 32-27 25
9
 Вест Хэм 15 7 3 5 26-25 24
10
 Челси 15 5 4 6 26-24 19
11
 Брентфорд 15 5 4 6 23-21 19
12
 Фулхэм 15 5 3 7 21-26 18
13
 Вулверхэмптон 15 5 3 7 20-25 18
14
 Кр. Пэлас 15 4 4 7 14-21 16
15
 Борнмут 15 4 4 7 18-30 16
16
 Нот. Форест 15 3 4 8 16-27 13
17
 Эвертон 15 6 2 7 18-20 10
18
 Лутон Таун 15 2 3 10 16-30 9
19
 Бернли 15 2 1 12 15-33 7
20
 Шеффилд Юн. 15 1 2 12 11-41 5
Результаты / календарь
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38 тур
9.12 15:30
Кр. Пэлас – Ливерпуль
 - : -
9.12 18:00
Брайтон – Бернли
 - : -
9.12 18:00
МЮ – Борнмут
 - : -
9.12 18:00
Шеффилд Юн. – Брентфорд
 - : -
9.12 18:00
Вулверхэмптон – Нот. Форест
 - : -
9.12 20:30
Астон Вилла – Арсенал
 - : -
10.12 17:00
Эвертон – Челси
 - : -
10.12 17:00
Фулхэм – Вест Хэм
 - : -
10.12 17:00
Лутон Таун – Ман. Сити
 - : -
10.12 19:30
Тоттенхэм – Ньюкасл
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
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Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
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Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 9
П
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Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
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Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
И К Ж
Родри

Родри

Манчестер Сити

 12 1 5
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Ливерпуль

 14 1 5
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Тоттенхэм Хотспур

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