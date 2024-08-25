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Постекоглу — о победе над «Эвертоном»: «Игра была отличной»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу прокомментировал победу над «Эвертоном» (4:0) во 2-м туре АПЛ.

«Да, игра была отличной. Я сказал после матча, что считаю выступление на прошлой неделе тоже отличным, но вы должны превратить такое доминирующее выступление в результат. Сегодня нам это удалось, мы постоянно шли вперед и выглядели очень угрожающе. Мы создали много моментов», — приводит слова Постекоглу пресс-служба клуба.

«Тоттенхэм» набрал 4 очка и занимает четвертое место в чемпионате Англии. В следующем туре лондонская команда встретится с «Ньюкаслом» 1 сентября.

ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Эвертон
Анге Постекоглу
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 2 2 0 0 6-1 6
2
 Брайтон 2 2 0 0 5-1 6
3
 Арсенал 2 2 0 0 4-0 6
4
 Тоттенхэм 2 1 1 0 5-1 4
5
 Нот. Форест 2 1 1 0 2-1 4
6
 Астон Вилла 2 1 0 1 2-3 3
7
 МЮ 2 1 0 1 2-2 3
8
 Ливерпуль 1 1 0 0 2-0 3
9
 Ньюкасл 1 1 0 0 1-0 3
10
 Брентфорд 1 1 0 0 2-1 3
11
 Вест Хэм 2 1 0 1 3-2 3
12
 Фулхэм 2 1 0 1 2-2 3
13
 Лестер 2 0 1 1 2-3 1
14
 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
15
 Ипсвич 2 0 0 2 1-6 0
16
 Саутгемптон 2 0 0 2 0-2 0
17
 Кр. Пэлас 2 0 0 2 1-4 0
18
 Челси 1 0 0 1 0-2 0
19
 Эвертон 2 0 0 2 0-7 0
20
 Вулверхэмптон 1 0 0 1 0-2 0
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24.08 14:30
Брайтон – МЮ
 2 : 1
24.08 17:00
Кр. Пэлас – Вест Хэм
 0 : 2
24.08 17:00
Фулхэм – Лестер
 2 : 1
24.08 17:00
Ман. Сити – Ипсвич
 4 : 1
24.08 17:00
Саутгемптон – Нот. Форест
 0 : 1
24.08 17:00
Тоттенхэм – Эвертон
 4 : 0
24.08 19:30
Астон Вилла – Арсенал
 0 : 2
25.08 16:00
Борнмут – Ньюкасл
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Тоттенхэм Хотспур

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 1
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Ньюкасл Юнайтед

 1 1 0
Эшли Янг

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Эвертон

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