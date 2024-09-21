Постекоглу — о победе над «Брентфордом»: «Тоттенхэм» должен был выиграть с большим счетом»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу оценил игру команды в матче 5-го тура чемпионата Англии с «Брентфордом» (3:1).

«Это была хорошая победа и отличная игра. Мы должны были выиграть с большим счетом, но все равно справились с задачей. Доминик Соланке отработал на все сто. Я заменил его в концовке, так как он все еще возвращается к игровой форме. Все нападающие любят голы, так что для него это был отличный момент, особенно дома», — приводит слова Постекоглу ВВС.

«Тоттенхэм» набрал 7 очков в 5 матчах и занимает 10-е место в таблице АПЛ. 29 сентября команда на выезде сыграет с «Манчестер Юнайтед».