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Постекоглу — о победе над «Брентфордом»: «Тоттенхэм» должен был выиграть с большим счетом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу оценил игру команды в матче 5-го тура чемпионата Англии с «Брентфордом» (3:1).

«Это была хорошая победа и отличная игра. Мы должны были выиграть с большим счетом, но все равно справились с задачей. Доминик Соланке отработал на все сто. Я заменил его в концовке, так как он все еще возвращается к игровой форме. Все нападающие любят голы, так что для него это был отличный момент, особенно дома», — приводит слова Постекоглу ВВС.

«Тоттенхэм» набрал 7 очков в 5 матчах и занимает 10-е место в таблице АПЛ. 29 сентября команда на выезде сыграет с «Манчестер Юнайтед».

ФК Брентфорд
ФК Тоттенхэм Хотспур
Анге Постекоглу
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 И В Н П +/- О
1
 Астон Вилла 5 4 0 1 10-7 12
2
 Ливерпуль 5 4 0 1 10-1 12
3
 Ман. Сити 4 4 0 0 11-3 12
4
 Ньюкасл 5 3 1 1 7-6 10
5
 Челси 5 3 1 1 11-5 10
6
 Арсенал 4 3 1 0 6-1 10
7
 Брайтон 4 2 2 0 6-2 8
8
 Нот. Форест 4 2 2 0 4-2 8
9
 Фулхэм 5 2 2 1 7-5 8
10
 Тоттенхэм 5 2 1 2 9-5 7
11
 Брентфорд 5 2 0 3 7-9 6
12
 МЮ 4 2 0 2 5-5 6
13
 Борнмут 5 1 2 2 5-8 5
14
 Вест Хэм 5 1 1 3 5-9 4
15
 Ипсвич 5 0 3 2 3-8 3
16
 Лестер 5 0 3 2 6-8 3
17
 Кр. Пэлас 4 0 2 2 4-7 2
18
 Саутгемптон 5 0 1 4 2-9 1
19
 Вулверхэмптон 5 0 1 4 5-14 1
20
 Эвертон 5 0 1 4 5-14 1
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21.09 14:30
Вест Хэм – Челси
 0 : 3
21.09 17:00
Астон Вилла – Вулверхэмптон
 3 : 1
21.09 17:00
Фулхэм – Ньюкасл
 3 : 1
21.09 17:00
Лестер – Эвертон
 1 : 1
21.09 17:00
Ливерпуль – Борнмут
 3 : 0
21.09 17:00
Саутгемптон – Ипсвич
 1 : 1
21.09 17:00
Тоттенхэм – Брентфорд
 3 : 1
21.09 19:30
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
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Брайтон – Нот. Форест
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 9
Луис Диас

Луис Диас

Ливерпуль

 5
Николас Джексон

Николас Джексон

Челси

 4
П
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 4
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 4
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 3
И К Ж
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 3 1 1
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 4 1 1
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 3 1 0
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