Постекоглу считает, что «Тоттенхэм» удачно провел первый тайм матча с «Борнмутом»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу оценил игру команды в матче 3-го тура АПЛ против «Борнмута» (2:0).

«Я думаю, что первый тайм был очень удачным. Некоторые моменты нашей игры и ее интенсивность были очень хороши. Мы знали, что «Борнмут» будет оказывать на нас давление. Я думаю, что мы очень хорошо держались. Я был очень доволен тем, что на протяжении почти всего тайма мы сохраняли дисциплину. Мы можем забивать голы с разных сторон, что делает нас более сложной командой, которую трудно остановить», — приводит слова Постекоглу ВВС.

«Тоттенхэм» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии (7 очков). «Борнмут» располагается на 16-й строчке (1 очко).